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«الجمارك»: اتفاقيات تسليم المهام التشغيلية بمناطق الشحن تغطي 8 مطارات

«الجمارك»: اتفاقيات تسليم المهام التشغيلية بمناطق الشحن تغطي 8 مطارات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأحد، أن اتفاقيات تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمناطق الشحن تغطي عددًا من المطارات الدولية والإقليمية بالمملكة.

وأضافت الجمارك، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أن ذلك يسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية والارتقاء بها.

وأوضحت الجمارك أن الاتفاقيات تشمل 8 مطارات هي:

– مطار الملك فهد الدولي (الدمام)

– مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز (تبوك)

– مطار الأمير محمد بن عدبالعزيز (المدينة المنورة)

– مطار الملك خالد (الرياض)

– مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة)

– مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز (القصيم)

– مطار الطائف

– مطار أبها

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