«متحدث التجارة»: ضبط مخالفات في المواصفات والأسعار بمنشآت بيع الكمبيوتر (فيديو)

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قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إنه تم ضبط عدد من المخالفات خلال الفترة الماضية خلال جولات على منشآت بيع الكمبيوتر.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن أبرز المخالفات تتركز حول التلاعب بالأسعار وعدم وضع ملصق السعر، كما ضُبِط عدد من المحالّ تقوم بوضع قطع غيار مخالفة وتقوم بالصيانة دون ترخيص.

وأضاف أن عدد من العمالة أغلقوا محالّهم بمجرد أن شاهدوا الفرق الرقابية، لافتًا إلى أنه تم ضبط مخالفات في الأسعار والمواصفات والمقاييس.

وتابع متحدث وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك رفع الشكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو الاتصال على 1900 لتدوين الملاحظة.