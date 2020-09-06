«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 895 إصابة جديدة و756 حالة تعافي و32 وفاة

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 756 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 32 حالة وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وس يلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.