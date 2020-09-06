الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة «مدرستي»

بالفيديو.. أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة «مدرستي»
0

تواصل- فريق التحرير:

علق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تعطل منصة “مدرستي” لدى بعض الطلاب، اليوم الأحد، مؤكداً أن هناك دائماً صعوبة وقصور في البدايات، والأيام القادمة ستكون أفضل.

ووعد آل الشيخ، أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى التقنية والتعليم والمعلمين والطلاب، مؤكداً توفير بيئة مناسبة للتعليم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التعليم: “البداية صعبة ومختلفة وسيكون الوضع أفضل في الأسابيع المقبلة، ولابد من قصور في البدايات ومن ثم نستكمله”.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب في منصة مدرستي، اليوم الأحد، وذلك بسبب صعوبات الدخول للمنصة.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها المتحدثة باسم التعليم العام: “توضح وزارة التعليم بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية”.

أخبار متعلقة

قرار عاجل من وزارة التعليم بعد تعطل «منصة مدرستي» لدى بعض الطلاب

مع أول أيام تسجيل الحضور.. طلاب وأولياء أمور يشتكون من خلل تقني في منصة مدرستي 

 

 

 

مواد ذات صلة

قرار عاجل من وزارة التعليم بعد تعطل «منصة مدرستي» لدى بعض الطلاب

قرار عاجل من وزارة التعليم بعد تعطل «منصة مدرستي» لدى بعض الطلاب

مع أول أيام تسجيل الحضور.. طلاب وأولياء أمور يشتكون من خلل تقني في «منصة مدرستي»

مع أول أيام تسجيل الحضور.. طلاب وأولياء أمور يشتكون من خلل تقني في «منصة مدرستي»

بدء محاسبة الطلبة على الحضور بـ«منصة مدرستي»

بدء محاسبة الطلبة على الحضور بـ«منصة مدرستي»

«التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني

«التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>