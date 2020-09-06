بالفيديو.. أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة «مدرستي»

تواصل- فريق التحرير:

علق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تعطل منصة “مدرستي” لدى بعض الطلاب، اليوم الأحد، مؤكداً أن هناك دائماً صعوبة وقصور في البدايات، والأيام القادمة ستكون أفضل.

ووعد آل الشيخ، أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى التقنية والتعليم والمعلمين والطلاب، مؤكداً توفير بيئة مناسبة للتعليم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير التعليم: “البداية صعبة ومختلفة وسيكون الوضع أفضل في الأسابيع المقبلة، ولابد من قصور في البدايات ومن ثم نستكمله”.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب في منصة مدرستي، اليوم الأحد، وذلك بسبب صعوبات الدخول للمنصة.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها المتحدثة باسم التعليم العام: “توضح وزارة التعليم بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية”.

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