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مُحذرة من فترة التكاثر.. «البيئة» ترصد غزواً لأسراب الجراد من 4 دول نحو المملكة

مُحذرة من فترة التكاثر.. «البيئة» ترصد غزواً لأسراب الجراد من 4 دول نحو المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشمراني، أن هذه الفترة من فترات التكاثر الشتوي ينتقل الجراد من 4 دول هي: (اليمن -الصومال -إثيوبيا -إريتريا).

وقال “الشمراني” وفقاً لـ”الوطن”، إن عدة مناطق في جنوب المملكة شهدت غزوا لأسراب من الجراد قادمة من الدول المجاورة بسبب ضعف المكافحة، مما ينذر بحدوث موسم شتوي مبكر في المنطقة.

وأضاف أن الوزارة تضاعف من جهودها خلال هذه الفترة، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وخبرتها لمكافحة الجراد بشكل مستمر، نظرا لضرر الجراد البالغ على المحاصيل الزراعية.

وتعمل الوزارة على مكافحة الجراد الصحراوي، بأكثر من 140 فرقة ميدانية في مناطق المملكة بشكل عام، حيث نجحت في مكافحة 680 هكتارا من الجراد الصحراوي في محافظات الحرجة وبلقرن وباحة تهامة في منطقة عسير.

 

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