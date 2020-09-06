قرار عاجل من وزارة التعليم بعد تعطل «منصة مدرستي» لدى بعض الطلاب

أكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب في منصة مدرستي، اليوم الأحد، وذلك بسبب صعوبات الدخول للمنصة.

أكدت وزارة التعليم، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب في منصة مدرستي، اليوم الأحد، وذلك بسبب صعوبات الدخول للمنصة.

حديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية”.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها المتحدثة باسم التعليم العام: “توضح وزارة التعليم بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم ت حديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية”.

” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بخلل تقني منعهم من الدخول للمنصةومتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بُعد.

وتصدر هاشتاق “ #منصة_مدرستي ” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بخلل تقني منعهم من الدخول للمنصةومتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بُعد.

وذكر عدد من الطلاب أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وإثبات الحضور بمنصة مدرستي، صباح اليوم الأحد، بسبب خلل تقني في المنصة.

وذكر عدد من الطلاب أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وإثبات الحضور بمنصة مدرستي، صباح اليوم الأحد، بسبب خلل تقني في المنصة.