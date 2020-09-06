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مع أول أيام تسجيل الحضور.. طلاب وأولياء أمور يشتكون من خلل تقني في «منصة مدرستي»

مع أول أيام تسجيل الحضور.. طلاب وأولياء أمور يشتكون من خلل تقني في «منصة مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير:

تصّدر هاشتاق “#منصة_مدرستي” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بخلل تقني منعهم من الدخول للمنصةومتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بُعد.

وذكر عدد من الطلاب أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وإثبات الحضور بمنصة مدرستي، صباح اليوم الأحد، بسبب خلل تقني في المنصة.

وفي سياق متصل، اقترح مغردون إنشاء منصة منفصلة لكل منطقة لتخفيف الضغط على المنصة الأم التي تجمع أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، فيما اقترح آخرون بالاكتفاء بقنوات عين والتواصل المباشر مع المدرس والمدرسة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لعدم انقطاع العملية التعليمية وضمان استمراريتها.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن 5 خطوات محددة ليتمكن الطالب من التأكد من إثبات الحضور تطبيقًا لقرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمحاسبة الطلاب على الحضور عبر منصة مدرستي بداية من اليوم الأحد، وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة أولًا، ثم الضغط من القائمة الرئيسية الجانبية، والضغط على جدولي، ثم الضغط على اسم الدرس، وأخيرًا الضغط على حضور بجانب الدرس.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم تسجيل الحضور للطلاب عبر منصة مدرستي من أول حصة ابتداء من اليوم الأحد، وسيتم محاسبة الطلاب على الحضور “عن بعد”.

وأشار آل الشيخ، إلى أن اليوم الدراسي يبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تبدأ الحصص من الأولى إلى الأخيرة، وسيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول للمنصة أو أي حالات غياب، لافتاً إلى وجود تواصل بين المرشد الطلابي وقائد المدرسة مع أسرة الطالب وولي أمره في حال تأخره أو غيابه.

وأوضح أن الوزارة وضعت حلا غير اعتيادي يكون تفاعلياً متزامناً من خلال منصة «مدرستي»، وغير متزامن من خلال دروس عين في 23 قناة.

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