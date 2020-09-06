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هل يُمكن تناول الخبز أثناء الحمية الغذائية؟.. أخصائية توضح

هل يُمكن تناول الخبز أثناء الحمية الغذائية؟.. أخصائية توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت اختصاصية التغذية الأسترالية سافين المعروفة باسم أخصائية التغذية الذكية، عن أن الخبز ليس ضاراً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً لتخفيف الوزن.

وأكدت سافينا في تعليق لها على صفحتها على موقع إنستجرام، أن الخبز يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي متوازن،.

وأوضحت أن هذا النظام يتم عبر مقارنة الخبز مع الوجبات الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات.

وبحسب الخبيرة، فإن قطعة من الخبز تحتوي على 70 غراماً من الكربوهيدرات، وعلى 490 سعرة حرارية في حين أن نفس الكمية من وجبة الموسلي التي يتناولها الكثيرون عوضاً عن الخبز تحتوي على 622 سعرة حرارية.

وعلق آلاف المتابعين على منشور سافينا بالقول إنهم تفاجؤوا بهذه المعلومات التي قد تغير نظامهم الغذائي بشكل جذري.

 

 

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