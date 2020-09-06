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هل يفقد المصاب بـ«كورونا» حاستي الشم والتذوق للأبد؟.. طبيب يوضح (فيديو)

هل يفقد المصاب بـ«كورونا» حاستي الشم والتذوق للأبد؟.. طبيب يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد طبيب الباطنة حسان المقبل، أن المُصاب بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، قد يفقد حاستي الشم والتذوق لمدة شهر.

وأضاف المقبل في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المُصاب بالفيروس لا يفقد الحاستين للأبد، لكن الأمر يختلف من مُصاب لآخر.

وأوضح، أن بعض المرضى يفقدون الحاستين لمدة أسبوع واحد فقط وقد يصل إلى شهر مع آخرين.

ولفت إلى أن بعض المرضى يستعيدون حاسة الشم قبل التذوق، والبعض الآخر يستعيد حاسة التذوق قبل حاسة الشم.

ونصح المرضى المُصابين بفقد الحاستين إلى التدرب على استعادتهما، بحيث يتم التدرب على استعادة حاسة التذوق من خلال تذوق أشياء قوية الطعم ذات النكهات القوية مثل البصل والليمون، وحاسة الشم عبر شم العطور القوية والمميزة.

 

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