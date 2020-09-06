تقرير يكشف أعداد مستخدمي مواقع التواصل في المملكة والتطبيق الأكثر انتشاراً

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير الرقمنة السعودية، عن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حيث بلغ عددهم 25 مليون مستخدم.

ووفقاً لـ” الوطن”، فإن نسبة المواطنين منهم 72 % وهو ما يمثل 18 مليون مستخدم، وأظهر التقرير أن أعلى تطبيق استخداما هو YouTube بواقع 24 مليون مستخدم يليه WhatsApp بعدد مستخدمين بلغ 23 مليون مستخدم.

وأشار تقرير آخر صادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استحواذ كل من Facebook و Twitter على أعلى عدد من المستخدمين السعوديين، حيث بلغ مستخدمي فيسبوك 11 مليونا وتويتر 9 ملايين مستخدم.

وأوضحت نتائج مسح التنمية للشباب السعودي الصادر عن هيئة الإحصاء 2019، أن نسبة الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت 98 % بلغت نسبة الذكور منهم 99 %، ونسبة الإناث 98 %، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 36 % بلغت نسبة الذكور منهم 37 % ونسبة الإناث 35 %.