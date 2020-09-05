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«التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني

«التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة للأسبوع الثاني.

وتضمنت جداول الحصص اليومية لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والأول والثاني والثالث المتوسط، والمرحلة الثانوية أيضا.

وأوضحت وزارة التعليم، أن بث الدروس سيكون عبر قنوات عين التعليميةعلى تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي في بث مباشر ويعاد في وقت آخر على مدار اليوم.

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