«التعليم» تنشر جداول الدروس لمختلف المراحل للأسبوع الثاني

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نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للمراحل المختلفة للأسبوع الثاني.

وتضمنت جداول الحصص اليومية لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والأول والثاني والثالث المتوسط، والمرحلة الثانوية أيضا.

وأوضحت وزارة التعليم، أن بث الدروس سيكون عبر قنوات عين التعليميةعلى تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي في بث مباشر ويعاد في وقت آخر على مدار اليوم.

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) الأسبوع الثاني عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، فى بث مباشر من الساعة 3 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/uHHbSapaX3 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020

جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) الأسبوع الثاني عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، فى بث مباشر من الساعة 3 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/ZZiH7qlRNbpic.twitter.com/w13mNgTF4c — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/TbCZ22DiCe — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/kRQ8yzgbWe — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/lZan3GDerP — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/tBOsBmOW60 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)September 5, 2020