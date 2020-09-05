«الجوازات» تكشف حقيقة فتح مطارات المملكة أمام طيران الكويت والبحرين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أمس السبت، حقيقة ما يتم تداوله بشأن، فتح طيران المملكة، أمام الرحلات الجوية من الكويت والبحرين.

وأكدت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه لم يصدر أي قرارات جديدة بشأن إعادة استئناف رحلاته بعد فترة التوقف التي صاحبت جائحة كورونا، وذلك ردًا منها على استفسار أحد المتابعين، حول صحة ما يُثار بشأن فتح الطيران السعودي، رحلاته لدولتي الكويت، والبحرين.

وردت الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: “هل صحيح تم فتح الطيران السعودي للبحرين والكويت؟”، بقولها “في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه”.