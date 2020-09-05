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دراسة بريطانية تحذر من «عيب خطير» في فحوصات كورونا

دراسة بريطانية تحذر من «عيب خطير» في فحوصات كورونا
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تواصل – وكالات:

توصل باحثون بريطانيون إلى أن الفحوص التي تجري حاليا لأجل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تكون غير دقيقة، والسبب هو أنها قد تعتبر حالة ما إيجابية، رغم وجود آثار ميتة فقط من الفيروس.

وجرت الدراسة في إطار شراكة مع جامعة “ويست أوف إينغلند”، حيث كشفت أنه ربما تكون هناك حالات إيجابية، عن طريق الخطأ، من جراء الطريقة التي يجري بها الفحص في الوقت الحالي، حيث اعتمد الباحثون على 25 دراسة حول فحوص الـ”PCR” التي تجري من خلال مسحة الأنف لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابا بفيروس كورونا المستجد.

ويعطي الفحص نتيجة إيجابية أو سلبية، لكن اختبار الـ”PCR” يستطيع رصد المادة الجينية للفيروس لفترة طويلة، أي حتى عندما يصبحُ غير معد.

وهذا معناه أن حالات كثيرة يجري تشخيصها بالإيجابية، لكنها لا تشكل أي خطر على الآخرين، ولا تستطيع نقل العدوى إلى الغير.

يذكر أن الدراسة أجراها مركز الطب المبني على الأدلة المعروف اختصارا بـ”CEBM” وهو تابع لجامعة أوكسفورد المرموقة.

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