«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل جديدة عن تعنيف أب لـ «طفله» بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التوصل لموقع حالة تعنيف طفل على يد والده.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إشارة لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا عبر وسم “#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف”، مطالبين من الجهات المعنية التدخل واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.