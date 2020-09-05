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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في 4 محميات
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تواصل – واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميات الملك عبدالعزيز الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية شرعان، (22) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (23) بندقية هوائية، و(6017) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد، إضافة إلى (37) طائراً تم اصطيادها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم؛ وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب الرائد المالكي بالمواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، مؤكدا أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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