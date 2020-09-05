أعراض شائعة يستهين بها الجميع يعقبها «نوبات قلبية»

تواصل – وكالات:

تعد أمراض القلب من أهم أسباب الوفيات في أنحاء العالم، ويمنح التشخيص المبكر المرضى فرصة أفضل للشفاء وتجنب المضاعفات الخطيرة التي تصيب هذا العضوي الحيوي.

وفيما يلي مجموعة من الأعراض والعلامات التحذيرية الأقل شهرة لأمراض القلب، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

آلام الأسنان

في بعض الحالات قد يكون ألم الأسنان علامة تحذيرية لنوبة قلبية محتملة، ويمكن أن تسبب أمراض القلب ألماً في الأسنان بسبب موقع العصب المبهم، حيث يمتد هذا العصب من الدماغ إلى أعضاء الجسم المختلفة، بما في ذلك القلب والرئتين.

انتفاخ الكاحلين

قد يكون احتباس السوائل والانتفاخ في الكاحلين علامة على قصور القلب أو مشاكل أخرى، وإذا كان الكاحلان متورمان بشكل غير عادي ولا تعرف السبب، فتأكد من التحدث مع طبيبك حول السبب المحتمل لهذا التورم.

الغثيان

وفقاً لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يكون الغثيان علامة تحذيرية لنوبة قلبية وخاصة عند النساء، وغالباً ما يشعر المريض وكأنه أجهد نفسه حتى لو يم يبذل أي نشاط جسدي.

آلام المعدة

يشبه ألم النوبة القلبية أحياناً ألم المعدة، أو ألم منتصف الجزء العلوي من البطن، وعادة ما يكون الألم مشابها للشعور بالثقل وليس على شكل وخزات أو ألم حاد، ويميل الألم إلى الاستمرار لأكثر من بضع دقائق.

التعرق

التعرق أثناء النشاط البدني أو في الطقس الحار صحي، ولكن عندما يبدأ شخص ما بالتعرق مع شعور بعدم الراحة في الصدر أو الذراع أو الرقبة أو الفك – مع القليل من الجهد أو بدون مجهود – فقد يكون ذلك بداية نوبة قلبية، وفقاً لدراسة جديدة في جامعة إلينوي في شيكاغو.

سماكة العنق

عادة ما يرتبط حجم الخصر بخطر الإصابة بأمراض القلب، لكن قياسات الرقبة لها نفس الأهمية وفقًا للخبراء، ويمكن أن يشير محيط العنق البالغ 16 بوصة أو أكثر للرجال و 13 بوصة أو أكثر للنساء إلى احتمالية أعلى لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

الإغماء

يمكن أن يكون الإغماء علامة على انخفاض ضغط الدم، مما يحد من كمية الدم التي تذهب إلى الدماغ، وعلى الرغم من أن الإغماء ليس من الأعراض الشائعة، إلا أنه قد يكون علامة على عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني.