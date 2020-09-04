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“الصحة العالمية”: اللقاح المضاد لـ”كورونا” لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل

“الصحة العالمية”: اللقاح المضاد لـ”كورونا” لن يتوفر قبل منتصف العام المقبل
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تواصل- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أها لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد كوفيد-19 حتى منتصف عام 2021، مع تسارع الاستعدادات لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في مؤتمر صحفي بجنيف: “كما تعلمون، دخل عدد كبير من اللقاحات التجريبية الآن المرحلة الثالثة من التجارب. نحن نعرف ما لا يقل عن 6 إلى 9 لقاحات تجريبية قطعت بالفعل شوطًا طويلاً في مراحل البحث”.

وأضافت “لكن في ما يتعلق بجدول زمني واقعي، لا نتوقع حقًا أن نرى اللقاح يُعطى على نطاق واسع حتى منتصف العام المقبل”.

وأوضحت أن المرحلة 3 من التجارب السريرية – أي مرحلة الاختبار المكثف على متطوعين – تستغرق وقتًا، إذ يحتاج العلماء إلى التحقق مما إذا كان اللقاح فعالًا وآمنًا.

 

 

 

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