شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة الكوابل النحاسية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة

تواصل- واس:

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية ( ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم جميعهم في العقد الثالث من العمر)، امتهنوا سرقة الكوابل النحاسية والقواطع الكهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغت قيمة المسروقات (655,000) ريال في (35) قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.