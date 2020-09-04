الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق العامة.. غرامة 150 ريالاً

«المرور» يحذر من ارتكاب هذه المخالفة على الطرق العامة.. غرامة 150 ريالاً
0

 

تواصل- فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للمرور، قائدي المركبات، من الوقوف أو السير ببطء في الطرق العامة، حتى لا يتسببوا في إرباك وعرقلة حركة السير.

وأوضحت “المرور” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هناك  عدد من السلوكيات التي تدفع قائدي المركبات إلى التوقف في الطرق العامة، مثل تبادل أطراف الحديث، والاستدلال على موقع معين، أو مشاهدة حادِث على الطريق، مؤكدةً أن هذه التصرفات ممنوعة.

يذكر أن لائحة الجزاءات المرورية تنص على غرامة تتراوح بين 100- 150 ريالًا عقوبة السير ببطء على نحو يعرقل الحركة على الطرق العامة.

مواد ذات صلة

ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور)

ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور)

«المرور» ينشر جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات

«المرور» ينشر جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات

«المرور»: طمس هيكل «المركبة» مخالفة غرامتها 10 آلاف ريال

«المرور»: طمس هيكل «المركبة» مخالفة غرامتها 10 آلاف ريال

قائد دباب «متهور» يعرض حياته والآخرين للخطر.. تحرك عاجل من «المرور» (فيديو)

قائد دباب «متهور» يعرض حياته والآخرين للخطر.. تحرك عاجل من «المرور» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>