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تعرّف على مزايا متصفح «جوجل كروم» الجديد

تعرّف على مزايا متصفح «جوجل كروم» الجديد
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل إطلاق الإصدار الجديد من متصفحها كروم. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 85 الجديد لا يقتصر على تجميع علامات التبويب في مجموعات فحسب، بل يمكنه طي المجموعات الفردية معاً وفردها مرة أخرى للحفاظ على خلو نطاق التنقل.

وأكدت الشركة أنها طورت في متصفح كروم 85 الجديد وظيفة PDF، ليتمكن المستخدم من عرض مستندات PDF واستكمال ملء الخانات في المستند مباشرة وحفظ ملف PDF بهذه التغييرات.

ويتضمن الإصدار التجريبي الجديد وظيفة معاينة علامة التبويب، فعندما يحرك المستخدم مؤشر الفأرة فوق علامة التبويب، تنفتح صورة معاينة صغيرة تتضمن محتوى علامة التبويب، وقد تتوفر هذه الوظيفة بشكل افتراضي بداية من الإصدار 86.

وإذا لم يتمكن المستخدم من اكتشاف الوظائف الجديدة حالياً، فعليه الصبر، إذ تعول غوغل على استقرار المتصفح بالدرجة الأولى، ولذلك لا تُنشر الوظائف الجديدة في جميع إصدارات كروم المثبتة على الفور.

 

 

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