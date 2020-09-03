«الموارد البشرية»: 6 خطوات لتأسيس «جمعية أهلية»

تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تأسيس جمعية أهلية، حيث أكدت الجمعيات الأهلية تهدف لخدمة المجتمع.
وأوضحت الموارد البشرية أن الخطوات تتمثل فيما يلي:
– تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– اختيار خدمة تأسيس جمعية أهلية.
– تعبئة الاستمارة وإدخال جميع البيانات اللازمة.
– وموافقة جميع الأعضاء على الانضمام للجمعية.
– بعد إرسال الطلب ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب لإصدار الموافقة في حال قبوله، أو طلب التعديل أو الرفض إن وجدت ملاحظات عليه.
– بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة والجهة المشرفة يتم إصدار شهادة التسجيل للجمعية واللائحة الأساسية لها وخطاب تشكيل المجلس.