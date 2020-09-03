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«الموارد البشرية»: 6 خطوات لتأسيس «جمعية أهلية»

«الموارد البشرية»: 6 خطوات لتأسيس «جمعية أهلية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تأسيس جمعية أهلية، حيث أكدت الجمعيات الأهلية تهدف لخدمة المجتمع.

وأوضحت الموارد البشرية أن الخطوات تتمثل فيما يلي:

– تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– اختيار خدمة تأسيس جمعية أهلية.

– تعبئة الاستمارة وإدخال جميع البيانات اللازمة.

– وموافقة جميع الأعضاء على الانضمام للجمعية.

– بعد إرسال الطلب ستقوم الوزارة بمراجعة الطلب لإصدار الموافقة في حال قبوله، أو طلب التعديل أو الرفض إن وجدت ملاحظات عليه.

– بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة والجهة المشرفة يتم إصدار شهادة التسجيل للجمعية واللائحة الأساسية لها وخطاب تشكيل المجلس.

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