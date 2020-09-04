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سفير المملكة في بغداد يبحث مع وزير النقل العراقي تسريع افتتاح المنفذ الحدودي

سفير المملكة في بغداد يبحث مع وزير النقل العراقي تسريع افتتاح المنفذ الحدودي
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تواصل – فريق التحرير:

التقى وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين الشبلي السفير السعودي في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات النقل كافة البحرية والبرية والجوية.

وأكد وزير النقل العراقي بأنه تشرف بلقاء السفير السعودي لمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين،حيث تسعى الوزارة بنهجها الجديد للانفتاح على دول الجوار.

وأوضح الشبلي أنه تم تشكيل لجنة تعتمد آلية جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرعر العراقي الحدودي مع منفذ جديدة عرعر السعودي ،وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين ،حيث سيكون المعبر نقطة مهمة للتبادل التجاري ،ونقل المسافرين من المعتمرين والحجاج في أقرب وقت خدمة للجانبين.

كما ناقش الوزير مع السفير إمكانية فتح خط للنقل البحري بين السعودية والعراق ،وكذلك اقتراح اتفاقية فتح الخط الجوي مع مطار الدمام ،بالإضافة إلى مطاري جدة والمدينة.

وأبدى السفير السعودي دعم المملكة العربية السعودية للعراق في مجال تفعيل النقل في القطاعات الأخرى ،كما قدم دعوة رسمية للوزير لزيارة المملكة ،وبدوره رحب الوزير بالدعوة وقدم درع الوزارة كتذكار إلى السفير .

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