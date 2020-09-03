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أفضل 5 تطبيقات تمكنك من تتبع موقع أطفالك ونشاطهم عبر الإنترنت

أفضل 5 تطبيقات تمكنك من تتبع موقع أطفالك ونشاطهم عبر الإنترنت
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تواصل – وكالات:

يمكن أن تساعدك تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية في تتبع موقع أطفالك، ومعرفة مع من يتواصلون عبر الإنترنت، وتعيين قيود على مقدار الوقت اليومي الذي يقضونه أمام الشاشة ومنعهم من مشاهدة مواقع الويب المرفوضة.

فيما يلي أهم تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية، بحسب ما أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني:

تطبيق Net Nanny

 


يتميز بتصميمه الحديث، وهو من بين أفضل تطبيقات الرقابة الأبوية، ويتوفر على نظامي أندرويد وiOS. يمكن لـ Net Nanny تتبع موقع طفلك، وعرض سجل مواقعه وتعيين الوقت المخصص والجداول الزمنية بشكل جيد على كلا النظامين الأساسيين. يتيح لك إصدار iOS حظر عشرات التطبيقات على هاتف طفلك؛ في حين يتيح لك نظام أندرويد حظرها جميعاً.

أضاف Net Nanny مؤخرًا ميزة فحص المحتوى التي تعمل ضمن تطبيقات وخدمات التواصل الاجتماعية، بما في ذلك إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، بدلاً من حظرها أو السماح بها بالكامل.

الشيء الوحيد الذي لا يستطيع Net Nanny فعله على الهاتف الذكي هو مراقبة المكالمات أو الرسائل النصية.

تطبيق Norton Family

يعمل هذا التطبيق على جدولة الوقت وتصفية الويب والمراقبة على كل من iOS وأندرويد، لكن إدارة التطبيقات ومراقبة الرسائل النصية لا تعمل في نظام iOS على الإطلاق.

يأتي برنامج Norton Family مجانًا إذا اخترت أحد أكثر مجموعات برامج مكافحة الفيروسات تكلفة من Norton، مثل Norton 360 Deluxe، والتي غالبًا ما يتم خصمها إلى أقل من 50 دولارًا في السنة. بهذا السعر، يعد الحصول على Norton Family جنبًا إلى جنب مع حماية Norton الممتازة من الفيروسات أمراً لا يحتاج إلى تفكير.

تطبيق Kaspersky Safe Kids

 


يراقب التطبيق أنشطة أطفالك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ماك وكذلك على الهواتف الذكية. والأفضل من ذلك، أن سعر التطبيق 15 دولارًا فقط سنويًا (هناك نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام) وتتيح لك الخطة المجانية تعيين حدود زمنية وتصفية مواقع الويب وإدارة التطبيقات الأخرى.

كما يعمل التطبيق على تحديد المواقع الجغرافية في كل من iOS و أندرويد، وكذلك مراقبة الويب وجدولة الجهاز. لكن إدارة التطبيقات محدودة على نظام iOS، ولا يمكن لتطبيق iOS مراقبة المكالمات أو الرسائل النصية على الإطلاق.

تطبيق Qustodio

 


يحتوي التطبيق على برامج متوافقة مع أجهزة ماك وأندرويد، ويتيح تعيين حدود زمنية، إضافة إلى تحديد المواقع الجغرافية، الذي يوضح مكان وجود جميع الأطفال في وقت واحد.

قد يصل سعر التطبيق إلى 138 دولاراً سنوياً، لمراقبة ما يصل إلى 15 جهازاً.

تطبيق OutPact

 


في ذروته، كان أوت باكت هو التطبيق الوحيد للمراقبة الأبوية الذي اختبرناه والذي يمكنه إدارة أو حظر أي تطبيق على نظام آي أو إس. لا يزال بإمكانه القيام بذلك لأجهزة أندرويد. يعمل الجهاز أيضاً على إشراك الأطفال في إدارة الوقت اليومي على الشاشة الذي تمنحه لهم، ويقوم بعمل جيد في الجدولة.

يعمل التطبيق على حظر المواقع الإباحية، ولكن لا يمكنه مراقبة المكالمات أو الرسائل النصية على الإطلاق.

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