ضبط مركبات دون لوحات مارس أصحابها التفحيط والتجمع في حائل (صور)

تواصل – فريق التحرير:
تمكنت إدارة المرور في حائل، مساء أمس الخميس، من ضبط العديد من المركبات مارس أصحابها التفحيظ والتجمع دون لوحات.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: أنه تم ضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات، مضيفا أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
مرور منطقة حائل يضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور#المرور_السعوديpic.twitter.com/Lgex8KFSS6
— المرور السعودي (@eMoroor)September 3, 2020