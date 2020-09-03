الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

4 نصائح لتفادي خطورة «النقاط العمياء» أثناء القيادة

4 نصائح لتفادي خطورة «النقاط العمياء» أثناء القيادة
0

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء قيادة السيارات، من النقاط العمياء، والتي تبرز خطورتها في عدم رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إلا بعد تخطي سيارتك.

وحسب دراسة جديدة من معهد القيادة الألماني، فإن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب الأول للحوادث، وأن 12% من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.

وينصح خبراء السيارات ببعض الإ جراءات لتفادي أخطار النقاط العمياء كما يلي:

ضبط زوايا مرايا السيارة

يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط المرآة الأمامية والجانبية بطريقة صحيحة، وهو ما يسهل كشف جميع النقاط العمياء على جانبي السيارة، ويساعد على الرؤية الشاملة لما يحدث في الجهة الخلفية للسيارة.

عدم الاعتماد على المرايا فقط

يعتمد بعض السائقين على النظر إلى المرايا الثلاث للسيارة فقط، وهو من الأمور الخاطئة خاصة عند تغيير حارات الطريق، حيث يجب أن يلتفت قائد السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة حارة السير التي ينطلق فيها.

 مرايا المقصورة

يمكن تركيب كاميرا وشاشة لعرض المساحة الخلفية للسيارة بدلاً لمرايا المقصورة الرئيسية التقليدية، وهو ما يساعد على تمكين السائق من رؤية أشمل لجميع السيارات القادمة من الخلف.

وضعية مقعد السائق

يجب ضبط وضعية مقعد قائد السيارة قبل التحرك، بحيث يتاح له النظر في المرايا الجانبية والأمامية بشكل سليم.

مواد ذات صلة

«المرور» يحذر من ترك الأطفال في المركبة بمفردهم.. مخالفة تستوجب العقوبة

«المرور» يحذر من ترك الأطفال في المركبة بمفردهم.. مخالفة تستوجب العقوبة

حذرت من ألاعيب السماسرة.. تعرف على مهام إدارة الفحص الدوري للسيارات

حذرت من ألاعيب السماسرة.. تعرف على مهام إدارة الفحص الدوري للسيارات

إليك 5 نصائح لإطالة عمر السيارة

إليك 5 نصائح لإطالة عمر السيارة

تخصيص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى

تخصيص مراكز لخدمة المتضررين من الحوادث خلال إجازة عيد الأضحى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة