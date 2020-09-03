4 نصائح لتفادي خطورة «النقاط العمياء» أثناء القيادة

تواصل – وكالات:

يحذر خبراء قيادة السيارات، من النقاط العمياء، والتي تبرز خطورتها في عدم رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إلا بعد تخطي سيارتك.

وحسب دراسة جديدة من معهد القيادة الألماني، فإن تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعد السبب الأول للحوادث، وأن 12% من حوادث السير في العالم تحدث بسبب النقاط العمياء.

وينصح خبراء السيارات ببعض الإ جراءات لتفادي أخطار النقاط العمياء كما يلي:

ضبط زوايا مرايا السيارة

يجب قبل التحرك بالسيارة ضبط المرآة الأمامية والجانبية بطريقة صحيحة، وهو ما يسهل كشف جميع النقاط العمياء على جانبي السيارة، ويساعد على الرؤية الشاملة لما يحدث في الجهة الخلفية للسيارة.

عدم الاعتماد على المرايا فقط

يعتمد بعض السائقين على النظر إلى المرايا الثلاث للسيارة فقط، وهو من الأمور الخاطئة خاصة عند تغيير حارات الطريق، حيث يجب أن يلتفت قائد السيارة للجانب والخلف قبل اتخاذ قرار مغادرة حارة السير التي ينطلق فيها.

مرايا المقصورة

يمكن تركيب كاميرا وشاشة لعرض المساحة الخلفية للسيارة بدلاً لمرايا المقصورة الرئيسية التقليدية، وهو ما يساعد على تمكين السائق من رؤية أشمل لجميع السيارات القادمة من الخلف.

وضعية مقعد السائق

يجب ضبط وضعية مقعد قائد السيارة قبل التحرك، بحيث يتاح له النظر في المرايا الجانبية والأمامية بشكل سليم.