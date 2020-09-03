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بالفيديو والصور.. مراسم غسل الكعبة المشرفة

بالفيديو والصور.. مراسم غسل الكعبة المشرفة
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تواصل – فريق التحرير:

 تشرف أمير منطقة مكة خالد الفيصل، مساء اليوم الخميس بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

وصدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ويأتي غسل الكعبة المشرفة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل الكعبة المشرفة عند فتح مكة وقام عليه الصلاة والسلام بغسلها وتطهيرها من الأصنام، واستمر الخلفاء الراشدون من بعده في تلك السنة ولكن دون تحديد موعد للغسل.

ومنذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود جرت العادة أن يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في كل عام، الأولى في أول شهر بالعام الهجري والثانية غرة شهر شعبان استعدادا لاستقبال المعتمرين.

فيما يتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام وذلك يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وجرت العادة أن يقوم الملك أو من ينيبه، بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسح جدرانها بقطع من القماش المبللة بذلك الماء.

 

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