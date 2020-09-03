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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في الطائف والدوادمي وجدة، وفق المسميات أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

• مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
– استشاري الطب الباطني – 4 وظائف

• مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة
– طبيب أخصائي جراحة عظام
– طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع – 4 وظائف
– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة
– طبيب أخصائي جراحة عامة
– طبيب أخصائي أمراض جلدية
– طبيب أخصائي طب عيون عام
– طبيب أخصائي طب أسره ومجتمع
– طبيب أخصائي طب باطني
– طبيب أخصائي طب الأطفال العام

• مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– أخصائي غدد صماء

• مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف
– استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة – 3 وظائف

• وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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