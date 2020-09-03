الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في الطائف والدوادمي وجدة، وفق المسميات أدناه.
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
• مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
– استشاري الطب الباطني – 4 وظائف
• مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة
– طبيب أخصائي جراحة عظام
– طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع – 4 وظائف
– طبيب استشاري أمراض نساء وولادة
– طبيب أخصائي جراحة عامة
– طبيب أخصائي أمراض جلدية
– طبيب أخصائي طب عيون عام
– طبيب أخصائي طب أسره ومجتمع
– طبيب أخصائي طب باطني
– طبيب أخصائي طب الأطفال العام
• مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– أخصائي غدد صماء
• مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف
– استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة – 3 وظائف
• وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).