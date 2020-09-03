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شركات الأدوية العالمية تستبعد التوصل لعقار واحد مضاد لكورونا

شركات الأدوية العالمية تستبعد التوصل لعقار واحد مضاد لكورونا
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تواصل – وكالات:

قال توماس كويني، رئيس الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية، اليوم الخميس، إن شركات الأدوية لن تتوصل على الأرجح إلى عقار واحد محدد مضاد لكوفيد- 19، بل مجموعة متنوعة من العلاجات لأنواع مختلفة من المرضى.

وذكر كويني في بيان صحفي عبر الإنترنت من جنيف: “لقد قطعنا شوطا طويلا ولكن الأمانة تقتضي ان أن نعترف بأن بعض الآمال قد تبددت”.

وأضاف “على الأرجح لن يكون هناك علاج واحد فعال ولن يكون هناك حل سحري”.

ورغم ذلك، ارتفع عدد العلاجات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في مرحلة البحث أو الاختبار إلى 300 علاج، مقارنة بحوالي 140 في نهاية مارس.

ويبحث الباحثون الصيدلانيون في ثلاث طرق رئيسية للتعامل مع كوفيد- 19، وهي الأدوية التي تقاوم الفيروس بشكل مباشر، وتلك التي تعمل عن طريق الجهاز المناعي، وتلك التي تتعامل مع أعراض الالتهاب.

وأثبت عقار ديكساميثازون المضاد للالتهاب فعاليته لدى المرضى المصابين بحالة خطيرة، في حين أن ريمديسيفير، دواء الإيبولا يتم استخدامه بالفعل لاختصار وقت تعافي المرضى في المستشفى.

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