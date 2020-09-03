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الطائف.. تعافي آخر مصاب بـ«كورونا» بمستشفى الصحة النفسية

الطائف.. تعافي آخر مصاب بـ«كورونا» بمستشفى الصحة النفسية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الصحة النفسية بالطائف، تعافي آخر النزلاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وغادر جناح العزل إلى جناح التنويم العادي.

وقال مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي، إنه تماشياً مع توجهات الوزارة في التصدي لجائحة كورونا فقد تم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها عزل نزلاء المستشفى الذين أُصيبوا بالفيروس بجناح عزل مستقل لتفادي انتقال العدوى بين نزلاء المستشفى وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى على العاملين ووضع خطة عمل محكمة لضمان عدم تزايد أعداد المصابين بالمستشفى.

وأضاف المالكي “أن آخر نزيل أُصيب بالفيروس تم نقله من جناح العزل إلى جناح التنويم العادي بفضل الله تعالى ثم بجهود فريق العمل بالمستشفى من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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