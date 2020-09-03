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هل يجوز «التوكيل» في إخراج كفارة اليمين؟.. «المصلح» يجيب

هل يجوز «التوكيل» في إخراج كفارة اليمين؟.. «المصلح» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم التوكيل في إخراج كفارة اليمن.

وقال الشيخ المصلح: “إذا وكله في أن يشتري له كفارة فهو كما لو أخرجها لأن هذا الوكيل كالشخص الأصلي، لكن لو أعطاه مالا ليخرجه مالا فهذا خلاف ما أمر الله به في قوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد المصلح، أنه لو وكله في إخراج كفارة اليمن، فهذا لا بأس فيه، والله أعلم.

 

 

 

 

 

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