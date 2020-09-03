اندلاع حرائق بمناطق مختلفة جنوب شرقي إيران (فيديو)

تواصل – وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اندلاع حرائق على مساحات شاسعة بمدينة ميناب جنوب شرقي إيران.

ونشرت قناة وصال عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو أظهر اندلاع الحراق وتصاعد ألسنة اللهب في العديد من المناطق بمدينة ميناب، فيما سمع خلال المقطع أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء التي هرعت إلى المواقع لتقديم الدعم اللازم.

وشهدت العديد من المناطق في إيران خلال الآونة الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة.

وفي أغسطس الماضي ذكر التلفزيون الإيراني أن حريقا اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وقال التلفزيون الإيراني إن “الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس، وسط حالة من التعتيم من السطلات الإيرانية بشأن أسباب هذه الحرائق”.