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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي
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تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي عصر اليوم.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات الجموم ، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

 

 

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