في مشهد يخطف الأنظار.. جسر معلق يتوسط مزارع البُنّ بوادي العين في جازان (صور)

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على ضفاف وادي العين بمنطقة جازان، أقام أحد المواطنين جسرًا مُعلقًا ليربط ضفتي الوادي الذي يحتضن بداخله أشجار البن المعمرة، ليضفي منظرًا ساحرًا يسُر كل من يزور الموقع والتمتع بمناظره الخلابة.



وبحسب “العربية.نت”، قال “يحيى النخيفي” صاحب مزرعة البن، ومنفذ الجسر المعلق: إن الجسر يقع على مزارع تحتضن ما يقارب 5 آلاف شجرة بُن، زُرعت منذ عشرات السنين، وتُسقى بطرق طبيعية عبر مجرى مياه الأمطار والسيول في الوادي.

وأضاف أن فكرة الجسر المعلق جاءت قبل شهرين، لما تتميز به مزرعة البُن بزراعتها في باطن الوادي، حيث يعطي الجسر المعلق فوق هذه الأشجار إطلالة ساحرة ورؤية بانوراميه علوية، يستطيع من خلالها محبو وعشاق الطبيعة الريفية الساحرة، أن يشاهدوا الطبيعية الخلابة من فوق الجسر، من هنا جاءت فكرة إنشائه بهدف إثراء الموقع، وجعله موقعاً ضمن المواقع التي تتميز بالسياحة الريفية، تماشياً مع رؤية المملكة التي تدعمها الدولة في تنمية السياحة الريفية الجاذبة”.