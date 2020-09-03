الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من «التأمينات» للمشتركين بشأن تسجيل الأجور

تنبيه مهم من «التأمينات» للمشتركين بشأن تسجيل الأجور
0

تواصل- واس:

أطلقت المؤسسة اليوم حملة إعلامية وإعلانية توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيها المشتركين إلى التأكد من تسجيل الأجور الصحيحة، وذلك امتداداً لحملات المؤسسة في نشر الوعي بين عملائها وحرصاً منها للحفاظ على حقوقهم.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تحقق المشترك من أجره المسجل في نظام التأمينات وفق الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل “ساند”، مبينةً أن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وأشارت إلى أن الحملة شملت توجيه رسائل لأصحاب العمل تحثهم على الالتزام بأحكام النظام وتسجيل كافة العاملين لديهم وفق أجورهم الصحيحة، مؤكدةً أن تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وأشارت إلى أن بعض أصحاب العمل قد يلجأ إلى تسجيل الموظفين لديه بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل قيمة الاشتراك المقررة، مبينةً أن هذا الإجراء يعد تحايل على أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ويسلب حقوق الموظفين حيث إن حقوقهم المستقبلية سيتم احتسابها بناءً على الأجور المسجلة.

ودعت المؤسسة المشتركين إلى التحقق من أجورهم المسجلة من خلال الدخول إلى حساباتهم في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات أون لاين.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

تصريحات مهمة لوزير المالية عن دعم القطاع الخاص ورواتب المواطنين

تصريحات مهمة لوزير المالية عن دعم القطاع الخاص ورواتب المواطنين

«المسند» يتوقع: تكوّن السحب الممطرة على مرتفعات 5 مناطق

«المسند» يتوقع: تكوّن السحب الممطرة على مرتفعات 5 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>