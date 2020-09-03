تصريحات مهمة لوزير المالية عن دعم القطاع الخاص ورواتب المواطنين

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عام 2020 من أكثر الأعوام تحديا منذ سنوات، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة.

وقال “الجدعان” في مؤتمر “يورومني” الافتراضي، اليوم الخميس: “لم نتوقع حدوث أزمة كورونا، ولدينا قدر كبير للتعامل معها”، مؤكداً أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ونركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، ونركز على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية.

وأكد وزير المالية، أن الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا، مما مكّن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة.

وتابع الجدعان قائلاً: “رأينا فوائد الاستثمار في التقنية هذا العام وتم دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة، كما بدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات ورصدنا زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 10%”.

وأكد أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال، ونراقب الوضع بالقطاع وأحجام السيولة، مشيراً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة وربما نمدد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المملكة مستمرة في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام، ولن تؤثر جائحة كوروناعلى الخطط بعيدة المدى وبدأنا البحث عن وسائل أخرى لتحفيز نمو الاقتصاد.

وأوضح أن حكومة المملكة دفعت جزءاً كبيراً من رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم.

وأكد الجدعان خلال كلمته بالمؤتمر، أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جداً وتضمنت إجراء إصلاحات حكومية، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها، وأكد أن المملكة ملتزمة للمضي قدما في المشاريع الجديدة، كما تلقت عدة طلبات لاستثمارات أجنبية.

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