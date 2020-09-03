الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تصريحات مهمة لوزير المالية عن دعم القطاع الخاص ورواتب المواطنين

تصريحات مهمة لوزير المالية عن دعم القطاع الخاص ورواتب المواطنين
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن عام 2020 من أكثر الأعوام تحديا منذ سنوات، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة.

وقال “الجدعان” في مؤتمر “يورومني” الافتراضي، اليوم الخميس: “لم نتوقع حدوث أزمة كورونا، ولدينا قدر كبير للتعامل معها”، مؤكداً أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ونركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني، ونركز على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية.

وأكد وزير المالية، أن الشعب السعودي لعب دوراً محورياً في التصدي لجائحة كورونا، مما مكّن المملكة من التكيف السريع مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة.

وتابع الجدعان قائلاً: “رأينا فوائد الاستثمار في التقنية هذا العام وتم دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة، كما بدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات ورصدنا زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 10%”.

وأكد أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال، ونراقب الوضع بالقطاع وأحجام السيولة، مشيراً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة وربما نمدد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المملكة مستمرة في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام، ولن تؤثر جائحة كوروناعلى الخطط بعيدة المدى وبدأنا البحث عن وسائل أخرى لتحفيز نمو الاقتصاد.

وأوضح أن حكومة المملكة دفعت جزءاً كبيراً من رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم.

وأكد الجدعان خلال كلمته بالمؤتمر، أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جداً وتضمنت إجراء إصلاحات حكومية، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها، وأكد أن المملكة ملتزمة للمضي قدما في المشاريع الجديدة، كما تلقت عدة طلبات لاستثمارات أجنبية.

 

أخبار متعلقة

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «التأمينات» للمشتركين بشأن تسجيل الأجور

تنبيه مهم من «التأمينات» للمشتركين بشأن تسجيل الأجور

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 833 إصابة جديدة و1454 حالة تعافي و26 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 833 إصابة جديدة و1454 حالة تعافي و26 وفاة

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

«الطيران المدني» تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين.. رابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>