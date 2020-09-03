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«سامسونج» تُطلق «جالاكسي Tab S7» منتصف الشهر الجاري.. المزايا والسعر

«سامسونج» تُطلق «جالاكسي Tab S7» منتصف الشهر الجاري.. المزايا والسعر
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاقها أجهزتها اللوحية الجديدة جالكسي Tab S7 و Tab S7+ يوم 18 سبتمبر الجاري بينما فتحت باب الطلب المسبق بداية من اليوم.

يبدأ سعر اللوحي جالكسي الجديد من سامسونج يـ 650 دولار أمريكي بشاشة LCD قياس 11 بوصة ذات معدل تحديث 120 هيرتز تعد جيدة لكنها ليست الأفصل، أما بالنسبة للنسخة الراقية بلس فيبدأ سعرها من 850 دولار أمريكي وتأتي بشاشة 12.4 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هيرتز.

وتدعم كلتا النسحتين اتصال WiFi ومزودتان بقلم إلكتروني إلا أن لوحة المفاتيح تأتي منفردة لكن إذا رغبت في اقتنائها فالشركة توفر خصم بنسة 50% في حال ابتعتها مع النسخة المناسبة لاحتياجاتك.

وستحصل على لوحة المفاتيح التي تناسب اللوحي العادي Tab S7 بسعر 100 دولار بدلاً من السعر الطبيعي 200 دولار بينما الخاصة لوحة نسخة بلس فسيكون سعرها مع الخصم 115 دولار بدلاً من 230 دولار.

فيما ستتوفر نسخ خاصة من اللوحي تدعم اتصال الحيل الخامس 5G في الولايات المتحدة الأمريكية من شركة Verizon بحيث سيبلغ سعر جالكسي Tab S7 5G قرابة 850 دولار أمريكي بينما Tab S7 بلس 1,050 دولار أمريكي مع كون العرض على لوحة المفاتيح سكيون مماثل بخصم 50% كما هو الحال مع نسخة 4G LTE.

يُشار إلى أن سامسونج أعلنت اليوم عن هاتف جالكسي A42 5G والذي يُعد أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس في العالم.

كما كشفت أمس عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي مع تصميم جديد وتحسينات في الأداء والشاشة والهيكلية.

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