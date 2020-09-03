اليوم.. لقاء مباشر لـ«وزير المالية» للحديث عن أهم مستهدفات الإنفاق بميزانية المملكة

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يشارك وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الذي تنظمه “مؤسسة يوروموني العالمية” بالشراكة مع وزارة المالية، والتي تحمل عنوان “المملكة العربية السعودية: الاستجابة لأزمة كورونا والتعافي منها”.

وقال حساب منصة euromony على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدة له: “تابعونا في لقاء حصري مع وزير المالية محمد الجدعان الثانية ظهرًا اليوم الخميس الثالث من سبتمبر، وسنتطرق فيه لتعامل المملكة مع جائحة كورونا وأهم مستهدفات أوجه الإنفاق في ميزانية المملكة”.

وستناقش فعاليات مؤتمر “يوروموني السعودية 2020″، والتي تنطلق اليوم افتراضياً، كيفية تعامل المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط مع أزمة كورونا مالياً، وتأثير الجائحة على ميزانية المملكة والتغيرات التي طرأت على أوجه الإنفاق الحكومي.

ويعد مؤتمر “يوروموني السعودية” أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، ويأتي قبل أشهر قليله من استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

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