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الباحة.. «بلدية قلوة» تزيل صخوراً سقطت على أحد المنازل إثر هطول الأمطار (فيديو)

الباحة.. «بلدية قلوة» تزيل صخوراً سقطت على أحد المنازل إثر هطول الأمطار (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أزالت فرق الطوارئ ببلدية قلوة بمنطقة الباحة، صخوراً سقطت على أحد المنازل بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت بلدية محافظة قلوة عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه بمتابعة وتوجيه من رئيس البلدية، قامت فرقة الطوارئ بإزالة الضرر عن أحد المنازل بعد انهيار صخور جبليه بسبب الأمطار التي هطلت مساء أمس الأربعاء على المحافظة.

من جهة أخرى، قامت بلدية محافظة قلوة ممثلة في فرقة الطوارئ، بأعمال مسح الطرق الفرعية بوادي سمعة، بعد هطول الأمطار وجريان السيول على المحافظة

 

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