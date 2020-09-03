الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعميم مهم بشأن تجديد عقود الأجانب العاملين بالوظائف الصحية في المملكة

تعميم مهم بشأن تجديد عقود الأجانب العاملين بالوظائف الصحية في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على مديري الشؤون الصحية في كافة المناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بعدم تجديد عقود غير السعوديين المتجاوزين عشر سنوات إلا للكفاءات المتميزة، على أن تكون الموافقة على التجديد وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من وزير الصحة.

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لوكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، أشار خلاله إلى التقيد بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 4/ 4 / 1419هـ، المتضمن نصا على تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة، بمدة لا تزيد عن عشر سنوات، تبدأ من تاريخ التعاقد معه، وفي حال وجود كفاءات متميزة يحتاج إلى بقائها لفترة أطول من ذلك كالوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتم التشاور بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية (سابقا) للاتفاق على المدة اللازمة، بحسب “الوطن”.

وأشار “العيبان” إلى خطاب وزير الخدمة المدنية رقم 10722 وتاريخ 5/ 3 / 1439هـ، المتضمن تمكين وزارة الصحة من تولي مهمة تمديد عقود المتعاقدين شاغلي الوظائف الصحية من غير السعوديين، ومسؤولية تنفيذ المهام والضوابط المنصوص عليها في الأوامر السامية، والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غير السعودي، أو تجديد التعاقد معه وتحديد مدة بقائه بالوظيفة.

فيما تضمن التعميم أيضا قرار وزير الصحة رقم 1613908 وتاريخ 13/8/ 1440هـ، المتضمن تحديد الصلاحيات ومن ضمنها صلاحية تجديد عقود المتعاقدين إلى (المدير العام التنفيذي لمدينة طبية مستشفى الملك خالد للعيون، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، برنامج المختبر الوطن، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، وقرار وزير الصحة رقم 404662 وتاريخ 17/ 3/ 1440هـ، الفقرة الخامسة تفويض صلاحية تجديد العقود للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي.

مواد ذات صلة

قرار جديد من «مجلس الوزراء» يخص الوافدين العاملين بمنشآت القطاع الخاص

قرار جديد من «مجلس الوزراء» يخص الوافدين العاملين بمنشآت القطاع الخاص

«الشورى» يرفض السماح لغير السعوديين بامتلاك مؤسسات صحية

«الشورى» يرفض السماح لغير السعوديين بامتلاك مؤسسات صحية

الأحد.. بدء استقبال طلبات المنح لغير السعوديين بجامعة نجران

الأحد.. بدء استقبال طلبات المنح لغير السعوديين بجامعة نجران

«الصحة»: 30 تطعيمًا بأجر لغير السعوديين في 272 مستشفى

«الصحة»: 30 تطعيمًا بأجر لغير السعوديين في 272 مستشفى

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة