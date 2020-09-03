تعميم مهم بشأن تجديد عقود الأجانب العاملين بالوظائف الصحية في المملكة

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شددت وزارة الصحة على مديري الشؤون الصحية في كافة المناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بعدم تجديد عقود غير السعوديين المتجاوزين عشر سنوات إلا للكفاءات المتميزة، على أن تكون الموافقة على التجديد وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من وزير الصحة.

جاء ذلك في سياق تعميم حديث لوكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، أشار خلاله إلى التقيد بما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 4/ 4 / 1419هـ، المتضمن نصا على تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة، بمدة لا تزيد عن عشر سنوات، تبدأ من تاريخ التعاقد معه، وفي حال وجود كفاءات متميزة يحتاج إلى بقائها لفترة أطول من ذلك كالوظائف الصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتم التشاور بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية (سابقا) للاتفاق على المدة اللازمة، بحسب “الوطن”.

وأشار “العيبان” إلى خطاب وزير الخدمة المدنية رقم 10722 وتاريخ 5/ 3 / 1439هـ، المتضمن تمكين وزارة الصحة من تولي مهمة تمديد عقود المتعاقدين شاغلي الوظائف الصحية من غير السعوديين، ومسؤولية تنفيذ المهام والضوابط المنصوص عليها في الأوامر السامية، والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غير السعودي، أو تجديد التعاقد معه وتحديد مدة بقائه بالوظيفة.

فيما تضمن التعميم أيضا قرار وزير الصحة رقم 1613908 وتاريخ 13/8/ 1440هـ، المتضمن تحديد الصلاحيات ومن ضمنها صلاحية تجديد عقود المتعاقدين إلى (المدير العام التنفيذي لمدينة طبية مستشفى الملك خالد للعيون، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، برنامج المختبر الوطن، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، وقرار وزير الصحة رقم 404662 وتاريخ 17/ 3/ 1440هـ، الفقرة الخامسة تفويض صلاحية تجديد العقود للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي.