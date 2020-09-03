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توقعات بانخفاض تكاليف البناء نهاية العام الجاري.. ونمو حجم السوق بـ152 مليار ريال

توقعات بانخفاض تكاليف البناء نهاية العام الجاري.. ونمو حجم السوق بـ152 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

توقّع تقرير حديث أن ينمو سوق البناء إلى 152.2 مليار ريال بحلول عام 2024، وأن تنخفض تكاليف البناء بأكثر من 3 % نهاية العام الجاري.

و بحسب موقع marketwatch، فقد شهد حجم قطاع التشييد والبناء في المملكة، ارتفاعا 2.2 % في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 29.84 مليار ريال، رفعت الاستثمارات الكبيرة في مشاريع تطوير البنية التحتية والإسكان في المملكة من التقديرات العالمية لنمو سوق البناء الذي بلغ 122.2 مليار ريال في عام 2018.

وأظهر تقرير «سوق البناء في المملكة العربية السعودية حسب نوع الصناعة، والمنافسة، والتوقعات والفرص، 2014 – 2024» معدل نمو سنوي مركب يزيد على 5 % خلال فترة التوقعات، مبينا أن السعودية تعمل على زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية من أجل التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على سوق البناء في البلاد خلال فترة التوقعات، بحسب”الوطن”.

وكان قِطاع «التشييد والبناء» قد سجّل خلال العام الماضي 2019 نمواً ملحوظاً مقارنةً بالأعوام الماضية، وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندةً على إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، كما أسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2019 بنحو8.1 %.

فيما شهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل نمو 8.03 % خلال العام الماضي 2019 مقارنة بمعدلات سالبة خلال السنوات السابقة، محققاً مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5.5% خلال 2019 بسبب النمو المتسارع في بناء المشاريع التنموية الكبرى.

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