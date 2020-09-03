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بالفيديو.. عسكري سابق يروى تفاصيل إصابته بالشلل الرباعي نتيجة «الحسد»

بالفيديو.. عسكري سابق يروى تفاصيل إصابته بالشلل الرباعي نتيجة «الحسد»
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تواصل- فريق التحرير:

روى مواطن يعمل في القطاع العسكري قصة إصابته بالشلل الرباعي إثر حادث مروري تعرض، مشيراً إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن الحادث الذي تعرض له نتيجة «العين والحسد».

وقال المواطن سعد الشهراني في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إنه كان في مهمة عمل وأثناء توجهه لتنفيذها تعرض لحادث أصابه بشلل رباعي أعاقه عن الحركة تماماً”.

وأضاف الشهراني أن أحد الأشخاص زاره في المستشفى وأخبره أن ما جرى له قد يكون عين حاسد ألمت به، فطلب شقيقه من الرجل أن يبدأ بنفسه ويتوضأ ويقرأ على الماء واتضح أن العين كانت منه، حيث استطاع سعد أن يجلس بشكل طبيعي وبدأت حالته في التحسن.

ولفت إلى أن الإعاقة لم تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية، حتى أنه يتمكن من ركوب السيارة في مدة لا تزيد عن 37 ثانية.

وأشار إلى أنه الآن يمارس حياته بشكل طبيعي دون مساعدة من أحد وتزوج منذ 4 أشهر.

وبين أن الجمعية الخيرية الحركية ساعدته في بعض مصاريف زواجه، ووفرت له سكناً وبعض الاحتياجات المنزلية.

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