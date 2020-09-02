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ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور)

ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط آلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية.

وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تواصل جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

ونشرت إمارة منطقة الرياض، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.

 

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