ضبط آلاف المستلزمات العسكرية المخالفة في الرياض (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط آلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية.

وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “إن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تواصل جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

ونشرت إمارة منطقة الرياض، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.

اللجنة الأمنية تضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة#إمارة_الرياضpic.twitter.com/hnO843fwf0 — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh)September 2, 2020