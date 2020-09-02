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«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل وأهداف تعديلات «نظام العمل»

«الموارد البشرية» تكشف تفاصيل وأهداف تعديلات «نظام العمل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل ‫نظام العمل بتعديل وحذف بعض المواد.

وأشارت الموارد البشرية، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة، أنه تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، إضافة لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

وحددت الموارد البشرية أهداف حذف المادتين:

1- تمكين المرأة اقتصاديًّا ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز.
2- زيادة الفرص الوظيفية للمرأة.
3- تطبيق تنظيم العمل لحماية كل الفئات.
4- توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.

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