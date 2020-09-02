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«سامسونج» تعلن أرخص هاتف ذكي يدعم 5G

«سامسونج» تعلن أرخص هاتف ذكي يدعم 5G
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تواصل – وكالات:

تعمل شركة سامسونج على توسيع إنتاجها للأجهزة التي تدعم شبكة 5G بهاتف جديد يسمى Galaxy A42 5G. في إعلان غريب نوعًا ما، شاركت الشركة صورًا للهاتف الجديد مع القليل من التفاصيل عنه.

تم تزويد Galaxy A42 5G بشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة، وعلى الرغم من عدم توفر معلومات حول مواصفات الشاشة كاملة، فإن الجهاز يحتوي بالفعل على شاشة بدقة 1080 بكسل. سيتم نقل مستشعر بصمة الإصبع الموجود أسفل الشاشة إلى جانب كاميرا الصور الشخصية في الأعلى.

هناك أربع كاميرات أخرى في الخلف، لكننا لم نحصل على تفاصيل عن الغرض منها أو الوحدات المستخدمة بالضبط. من الواضح أن العدسة الصغيرة الموجودة في الجزء السفلي الأيمن تشير إلى أنها حساسة للعمق.

الجزء الأخير الذي يمكن استنتاجه هو أن جهاز Galaxy A42 5G أرخص من هاتف سامسونج الحالي Galaxy A51 5G الأكثر تكلفة مع دعم شبكة الجيل التالي. بالطبع من السابق لأوانه التكهن بأرقام محددة.

وسيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهاتف Galaxy A42 5G “مع اقتراب إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما ورد في موقع “جي إس إم أرينا” الإلكتروني.

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