«الصحة» توقف طلبات الإيفاد الداخلي لغير الأطباء

تواصل – فريق التحرير:

أوقفت وزارة الصحة طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء لجميع الفئات الوظيفية والتخصصات والدرجات العلمية باستثناء ترشيح المقبولين ببرامج هيئة التخصصات الصحية من الأطباء وغير الأطباء لحين الانتهاء من دراسة احتياج الوزارة.

وأصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، تعميماً أشار فيه إلى أنه تم اتخاذ قرار إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد للدراسة بالداخل لغير الأطباء، بناء على توصية لجنة تدريب وإيفاد وابتعاث منسوبي الوزارة والكوادر الصحية، وفقاً لصحيفة «الوطن».

وتضمنت شروط إيفاد منسوبي الصحة الآتي: موافقة جهة العمل بشرط أن يكون الخطاب حديثا ولا تقبل خطابات السنة السابقة، استيفاء نموذج طلب إيفاد داخلي، بيان خدمة حديث ومصدق، تقييم الأداء الوظيفي لآخر عامين، صورة ضوئية مصدقة من المؤهلات العلمية وشهادة الامتياز.