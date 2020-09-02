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أمانة الرياض تعلق على مقطع «الكلاب النافقة»: سلامة السكان أولوية

أمانة الرياض تعلق على مقطع «الكلاب النافقة»: سلامة السكان أولوية
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تواصل – فريق التحرير:

علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مصوره أنها تتبع الأمانة وتحمل لحوم كلاب نافقة.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إيضاحًا للفيديو المتداول حول الكلاب النافقة.. فإن السارة كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية”.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة، كما أشارت إلى أن السيارة كانت تقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض.

وكان مقطع فيديو متداول التقطع مواطن، قد وثق كلاب نافقة ولحوم داخل أكياس زعم أنها لحوم كلاب داخل سيارة حكومية بأحد أحياء الرياض، وهو ما نفته أمانة الرياض جملة وتفصيلا.

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