«الجمارك» تعلن توفر 27 وظيفة إدارية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الجمارك السعودية، توفر 27 وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وفق المسميات والشروط التالية:

منسق إداري

مفتش التزام أول

مشرف فترة (إدارة التحريات)

مشرف فترة (إدارة التحقيقات)

مدير مراجعة المنافذ الجمركية

مدير عام التوظيف واستقطاب الكفاءات

مدير التصميم التنظيمي وتخطيط القوى العاملة

مدير إدارة تجربة العملاء

مدير إدارة المراجعة المالية والإدارية

مدير إدارة المراجعة التشغيلية

محقق أول إدارة التحقيقات والتحريات

محقق إدارة التحقيقات والتحريات

رئيس قسم مراجعة المنافذ الجوية

رئيس قسم مراجعة المنافذ البرية

رئيس قسم مراجعة المنافذ البحرية

رئيس قسم المراجعة المالية

رئيس قسم المراجعة الإدارية

رئيس قسم التنسيق الحكومي

رئيس قسم الاستشارات

أخصائي تميز إجراءات

أخصائي تعاون دولي أول (إدارة التعاون الخليجي والعربي)

أخصائي تعاون دولي أول

أخصائي أول (الإدارة العامة للشؤون القانونية)

أخصائي أول مشتريات

أخصائي أول تحقيقات

أخصائي أول عقود ومناقصات

أخصائي أول تدريب

– وأوضحت الجمارك، أنه يمكن التقدين على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضـغط هنــا).