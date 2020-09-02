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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجمارك» تعلن توفر 27 وظيفة إدارية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن توفر 27 وظيفة إدارية شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية، توفر 27 وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وفق المسميات والشروط التالية:

منسق إداري
مفتش التزام أول
مشرف فترة (إدارة التحريات)
مشرف فترة (إدارة التحقيقات)
مدير مراجعة المنافذ الجمركية
مدير عام التوظيف واستقطاب الكفاءات
مدير التصميم التنظيمي وتخطيط القوى العاملة
مدير إدارة تجربة العملاء
مدير إدارة المراجعة المالية والإدارية
مدير إدارة المراجعة التشغيلية
محقق أول إدارة التحقيقات والتحريات
محقق إدارة التحقيقات والتحريات
رئيس قسم مراجعة المنافذ الجوية
رئيس قسم مراجعة المنافذ البرية
رئيس قسم مراجعة المنافذ البحرية
رئيس قسم المراجعة المالية
رئيس قسم المراجعة الإدارية
رئيس قسم التنسيق الحكومي
رئيس قسم الاستشارات
أخصائي تميز إجراءات
أخصائي تعاون دولي أول (إدارة التعاون الخليجي والعربي)
أخصائي تعاون دولي أول
أخصائي أول (الإدارة العامة للشؤون القانونية)
أخصائي أول مشتريات
أخصائي أول تحقيقات
أخصائي أول عقود ومناقصات
أخصائي أول تدريب

– وأوضحت الجمارك، أنه يمكن التقدين على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضـغط هنــا).

 

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