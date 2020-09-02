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«الجوازات» توضح شروط الاستفادة من تصاريح سفر المبتعثين الاستثنائية

«الجوازات» توضح شروط الاستفادة من تصاريح سفر المبتعثين الاستثنائية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات الشروط الواجب توافرها للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من المواطنين، إلى الدول التي يدرسون فيها.

وقالت الجوازات في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه عند تقديم الطلب يُشترط إرفاق خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة يبين ضرورة حضور الطالب إلى دولة الدراسة وأن الدراسة ليست عن بعد.

وأضافت أن على المبتعث توضيح التاريخ الفعلي لبداية الدراسة في الطلب وكتابة الدولة التي يدرس فيها، مبينة أن طلب تصريح السفر يتم عبر الحساب الشخصي للمبتعث في منصة أبشر.

 

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