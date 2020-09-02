«الخنيزي» يعلن تنازله عن حق الخاص في قضية «خاطفة الدمام» بشرط (فيديو)

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قال والد المختطف موسى الخنيزي: إنه سيتنازل عن الحق الخاص بقضية خاطفة الدمام، وكذلك أهالي المختطفين إذا اعترفت الخاطفة بمكان نسيم حبتور.

وأضاف “الخنيزي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه وأهالي المختطفين سيتنازلون عن الحق الخاص، وهذا سيتيح تخفيف حكم القتل تعزيرًا الذي صدر اليوم الأربعاء.

يذكر أنه صدر في وقت سابق، حكم المحكمة الجزائية في الدمام في القضية المعروفة بخاطفة الدمام، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو ثلاثة عقود والتي كُشفت قبل نحو عامين واتخذت مسارها العدلي ابتداء بأمر التحقيق من إمارة المنقطة الشرقية حتى أحيلت إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أحالت القضية إلى المحكمة في شهر شعبان الماضي بعد القبض على المتهمة ومتهمين آخرين، مدعية في الحق العام بطلب تطبيق حد الحرابة بقتل المتهمة الرئيسة واثنين آخرين بينما صدر الحكم بقتل المتهمة بالاختطاف تعزيرا وبالحكم بالسجن للمتهمين.