7 نصائح مهمة تطيل عمر سيارتك الافتراضي



تواصل – وكالات:

ينصح خبراء السيارات ببعض الممارسات المهمة للحفاظ على السيارة وإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من العطب أو الأعطال المتكررة.

ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

– الاهتمام بغسل وتنظيف السيارة بشكل مستمر، حيث أن ترك السيارة متسخة فترة طويلة دون تنظيف يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية والأوساخ الضارة عليها، وهو ما يزيد من احتمال تعرض جسم السيارة للصدأ.

– إجراء الصيانة الدورية للسيارة بشكل منتظم، وفحص وتغيير الزيوت في مواعيدها المقررة، مثل زيت المحرك وناقل الحركة والمكابح والباور.

– فحص مستوى سائل التبريد في الردياتير خاصة في فصل الصيف بصورة منتظمة، وذلك للتأكد من عدم تناقصه، حيث أنه المسؤول عن تبريد المحرك.

– عدم تجاهل إضاءة لمبات تحذير الأعطال في عدادات السيارة، حيث أن تجاهل فحص الأعطال فور ظهورها يتسبب في تفاقم هذه الأعطال، وبالتالي ترتفع تكلفة الإصلاح.

– فحص المكابح والإطارات بصورة منتظمة، حيث أنهم من أهم الأجزاء في السيارة وأخطرها على الإطلاق، فهم المسؤولون عن أمان وسلامة السيارة.

– الحرص على عدم قيادة السيارة لمسافات قصيرة لفترات طويلة، لأنها تعد من الأمور المُجهدة للسيارة، وذلك لعدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل، بالإضافة إلى عدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب لأداء وظائفه.

– عدم القيادة المتهورة والعنيفة، وذلك بالضغط بالشدة على دواسة الوقود فور تشغيل السيارة، أو الضغط على المكابح بقوة بصورة مستمرة، حيث أن هذا الأمر يسبب العديد من المشاكل للسيارة، بالإضافة إلى أنها تسبب زيادة استهلاك الوقود.